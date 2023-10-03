



Родий: металл в 10 раз ценнее золота, которым вы, возможно, уже владеете

Универсальность, электропроводность, долговечность и эстетическая привлекательность золота прочно вошли в пятерку самых ценных металлов. В настоящее время цена золота превышает 1850 долл. за унцию - впечатляющая цифра, но она меркнет по сравнению с ценностью родия. В настоящее время родий претендует на звание самого дорогого и редкого металла в мире, его цена составляет 10 300 долл. за унцию.



По данным Британского королевского химического общества, в земной коре содержание родия составляет всего 0,000037 частей на миллион, в то время как золото относительно широко распространено - около 0,0013 частей на миллион. Производство родия осуществляется в основном в ЮАР и России, часто в качестве побочного продукта при рафинировании медно-никелевых руд, содержащих до 0,1% этого драгоценного металла. Ежегодно производится около 16 тонн родия, а его запасы оцениваются в 3 000 тонн.



Удивительно, но, несмотря на свою редкость и красоту, по статистике 2019 года, почти 90% спроса на родий приходится на сектор автомобильных катализаторов для каталитических нейтрализаторов. Дополнительные области применения родия - ювелирное производство, электрические контакты в электронных компонентах, роль катализатора в промышленных химических реакциях, покрытие оптических приборов.

