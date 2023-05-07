



"Роди мне ребенка": Лада Дэнс раскрыла неожиданную просьбу Филиппа Киркорова

Во время съемок российского телешоу "Маска" между Филиппом Киркоровым и Ладой Дэнс неоднократно вспыхивала искра. В одной из программ на федеральном канале певица решила рассказать, что происходит между артистами и какая просьба ее шокировала.



Филипп Киркоров во время шоу решил вспомнить, что в молодости в него была влюблена певица Лада Дэнс. В конце 80-х она работала вместе с ним как бэк-вокалистка коллектива и даже подралась за него с одной из певиц. Тогда он даже не знал, что на шоу участвовала именно его бывшая воздыхательница.



Однако, Филипп делал предположения, что Лада могла принять участие в музыкально-развлекательном шоу с перевоплощениями. А в одном из эпизодов артист даже заявил, что сделает ей предложение, если под маской Пуделя окажется именно она. Свадьбу звезды так и не сыграли, но Киркоров шокировал Дэнс другой неожиданной просьбой.



"Он вообще вцепился и говорит: "Роди мне ребенка", — признается Лада.



Увидев женщину после раскрытия ее личности, он обрадовался встрече со старой подругой. От эмоций Киркоров даже пообещал отвезти Ладу на "Евровидение". Лада Дэнс положительно отреагировала на предложение певца.



"Я счастлива, что ты обрел прекрасных детей. Ты замечательный отец, это видно по детям. Когда-то у тебя было другое мнение. Очень счастлива, что ты повзрослел", — заявила на шоу артистка.



Участием в программе Лада Дэнс осталась довольна, а одна из членов жюри Регина Тодоренко отметила, что выступления певицы были одними из самых ярких в программе. Киркоров согласился с ее мнением, отметив, что времена, когда он с Дэнс был порознь закончились, теперь они снова в творческом союзе.



Ведущий шоу Вячеслав Макаров даже пошутил, что судьи сейчас словно присутствуют на свидании Филиппа и Лады.