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Робби Уильямс взбудоражил фанатов полностью обнаженным фото
13.08.2023 12:50 Ирина Демьянова

Робби Уильямс взбудоражил фанатов полностью обнаженным фото

Полностью обнаженное фото Робби Уильямса , которым поделилась его жена Айда Филд, взбудоражило фанатов в социальных сетях, пишет Ок!

49-летняя поп-звезда Робби и 44-летняя Айда недавно отпраздновали 13-летие брака.

На фото Робби лежит обнаженным в постели.

В Instagram его жена Айда написала: “@robbiewilliams, ты можешь испачкать мою постель в любое время #sexbomb #zaddy #bedhead #weekendvibes (и да, Роб дал мне разрешение опубликовать это :) AWxx”.

Один комментарий гласил: “Айда, ты чертовски счастливая женщина”.

Второй фанат написал: “Не я увеличиваю масштаб”.

Третий комментарий гласил: “Интересно, сколько раз делали скриншоты”.

 

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