Робби Уильямс взбудоражил фанатов полностью обнаженным фото
Полностью обнаженное фото Робби Уильямса , которым поделилась его жена Айда Филд, взбудоражило фанатов в социальных сетях, пишет Ок!
49-летняя поп-звезда Робби и 44-летняя Айда недавно отпраздновали 13-летие брака.
На фото Робби лежит обнаженным в постели.
В Instagram его жена Айда написала: “@robbiewilliams, ты можешь испачкать мою постель в любое время #sexbomb #zaddy #bedhead #weekendvibes (и да, Роб дал мне разрешение опубликовать это :) AWxx”.
Один комментарий гласил: “Айда, ты чертовски счастливая женщина”.
Второй фанат написал: “Не я увеличиваю масштаб”.
Третий комментарий гласил: “Интересно, сколько раз делали скриншоты”.