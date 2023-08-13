



Робби Уильямс взбудоражил фанатов полностью обнаженным фото

Полностью обнаженное фото Робби Уильямса , которым поделилась его жена Айда Филд, взбудоражило фанатов в социальных сетях, пишет Ок!



49-летняя поп-звезда Робби и 44-летняя Айда недавно отпраздновали 13-летие брака.



На фото Робби лежит обнаженным в постели.



В Instagram его жена Айда написала: “@robbiewilliams, ты можешь испачкать мою постель в любое время #sexbomb #zaddy #bedhead #weekendvibes (и да, Роб дал мне разрешение опубликовать это :) AWxx”.



Один комментарий гласил: “Айда, ты чертовски счастливая женщина”.



Второй фанат написал: “Не я увеличиваю масштаб”.



Третий комментарий гласил: “Интересно, сколько раз делали скриншоты”.



