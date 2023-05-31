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Робби Уильямс в Тель-Авиве спел с уличным музыкантом
31.05.2023 16:13 Ирина Демьянова

Робби Уильямс в Тель-Авиве спел с уличным музыкантом

Британская поп-звезда Робби Уильямс удивил местных жителей и туристов, спев с уличным музыкантом на набережной Тель-Авива за два дня до своего долгожданного концерта. Они исполнили хит Уильямса Angels из его первого сольного альбома, выпущенного в 1997 году, сообщает 24news.



Уильямс выступит с концертом в Израиле после восьмилетнего отсутствия. Певец дал пресс-конференцию во вторник в парке Яркон. В концерте примут участие и другие артисты в рамках фестиваля "Лето в городе". 

На пресс-конференции он сказал: "В последний раз, когда я был здесь, я был рад открыть для себя Израиль и его жителей", и добавил: "Здесь много улыбок, гостеприимства и доброты".

В феврале Уильямс заявил, что Израиль занимает особое место в его сердце , в интервью израильской ежедневной газете Israel Hayom. Его жена и мать его детей, Айда Филд, еврейка. 


 

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