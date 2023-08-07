



Робби Уильямс признался, что планирует сделать пластическую операцию

49-летний Робби Уильямс, британский певец, бывший участник популярной группы "Take That", серьезно занялся своей внешностью.



После потери почти 13 килограмм веса ветеран поп-музыки признался, что планирует обратиться к пластической хирургии, чтобы довести свою внешность до совершенства или приблизиться к идеалу так близко, как это будет возможно.



"Все смотрят на результаты плохих пластических операций и говорят: "Боже, не делай этого". Но хорошую пластическую хирургию никто не видит, так как она незаметна. Большинство людей в шоу-бизнесе сделали действительно хорошую пластическую операцию", - рассказал Робби Уильямс.



"Мне нужна пластика глазниц, потому что после похудения мои глаза выглядят впалыми", - добавил певец.



Робби Уильямс рассказал журналистам, что весь его уход за кожей - это "хорошая порция вазелина".



"Я просто использую вазелин, и это работает. Судя по всему, это то, что использовала и Мэрилин Монро", - поделился Робби, добавив, что если бы у него был выбор между ножом пластического хирурга и вазелином, он без сомнений выбрал бы последнее.



Робби, который в этом месяце отыграет два концерта в Сандрингемском поместье короля Чарльза в Норфолке, также признался, что готов "примерить образ скинхеда" после того, как ему дважды отказали в пересадке волос.



"Я буду носить волосы так долго, как смогу, а потом стану лысым. Что есть, то есть", - поделился своими планами певец.



