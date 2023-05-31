



Робби Уильямс планирует крупную сделку на Ближнем Востоке

Артист, приехавший на концерт в Израиль, рассказал, что готовится к серьезным инвестициям в Дубае.Накануне выступления звезды в парке Яркон в рамках своего европейского турне по продвижению обновленного сборника XXV певец сообщил британской газете Sun, что строит отель в Дубае.



“Я строю свой собственный отель, и если проект будет успешным, я его продублирую”, – объяснил Уильямс, который планирует регулярно появляться в новом отеле и фактически стать местным.



“В настоящее время в Дубае нет резидентов. Я хочу быть тем, кто начнет это”, – пояснил 49-летний певец. “Артистам проще быть в одном месте. Они знают, например, что они могут подолгу оставаться в Лас-Вегасе и привозить туда свои семьи. Когда есть дети, гастроли – это совсем другое.



“Было бы здорово придумать что-нибудь для таких, как я, куда вы едете из Лас-Вегаса в Дубай, из Дубая в Лас-Вегас и обратно”, – заключил Уильямс, отец двоих детей – 12-летнего Тедди и 9-летнего Чарли.



Кроме того, артист в настоящее время работает над двумя другими музыкальными проектами, которые должны увидеть свет в следующем году. Помимо нового сольного альбома, который находится на завершающей стадии, Уильямс также работает над удивительным электронным танцевальным альбомом группы Lufthaus, в котором также участвуют музыканты Тим Меткалф и Флинн Фрэнсис.

