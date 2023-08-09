



Робби Уильямс объявил о готовности лечь под нож

Популярный британский артист Робби Уильямс готов сделать пластическую операцию.



По данным The Sun, под нож певец готов лечь после похудения на 13 кг, поскольку недоволен своей дряблой кожей.



"Все смотрят на плохие пластические операции и думают: "Боже, не делай этого". Но никто не видит хорошую пластическую операцию, поскольку она незаметна. Большинство людей в моей сфере сделали действительно отличную пластику", - признался он.



По словам Уильямса, он хочет немного подправить возну вокруг глаз и не только. Он также рассказал, как ухаживает за кожей.



"Я просто использую вазелин. Это работает. Судя по всему, это то, что использовала и Мэрилин Монро", - отметил он.

