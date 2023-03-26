



Риз Уизерспун разводится с мужем после 12 лет брака

Американская актриса Риз Уизерспун и агент Джим Тот шокировали новостью о разводе. Звезда "Утреннего шоу" и "Блондинки в законе" совместно с мужем сообщила об этом на личной странице в Instagram.



Знаменитости признались, что решение о разрыве брака было непростым. Но после многих общих лет жизни они сохраняют взаимное уважение и любовь. Причину развода бывшая пара не называла.

“Мы хотим поделиться некоторыми личными новостями... С большой осторожностью и обдуманностью мы приняли решение о разводе. Мы прожили столько замечательных лет вместе и двигаемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы сотворили вместе,

– написала бывшая пара.

Риз и Джим добавили, что сейчас, в процессе развода, их приоритетом является общий сын Теннеси Джеймс и все семьи.

"Эти вопросы никогда не бывают легкими и чрезвычайно личными. Мы искренне благодарны всем за уважение к частной жизни нашей семьи в это время", – сказали они.

Первый брак Риз Уизерспун сложился с Райаном Филиппом. Во время семейной жизни у пары родилась дочь Ава и сын Дикон. В 2008 году супруги развелись. Дети Риз Уизерспун захотели жить вместе с мамой, но они часто наведываются к отцу. Уже в марте 2011 года знаменитость вышла замуж за агента по поиску талантов Джима Тота. В следующем году у пары родился сын Теннеси Джеймс.