



Бритни Спирс обвиняет Сэма Асгари в сговоре с ее отцом

Бритни Спирс считает, что ее бывший муж Сэм Асгари "тайно работал" с ее отцом Джейми, передавая ему информацию, которая помогла бы удержать звезду на попечении, сообщает Daily Mail.



29-летний спортсмен подал на развод с 41-летней певицей в начале этого месяца после 13 месяцев брака, однако источник, близкий к поп-звезде, утверждает, что она начала серьезные сомнения в их отношениях задолго до того, как они официально развелись.



По словам инсайдера семьи Спирс, Бритни заподозрила, что Сэм, с которым она начала встречаться до того, как закончилась продолжительная опека ее отца над ней, работал с 71-летним Джейми, предоставляя ему личные подробности ее жизни.



"Бритни имеет основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений. Сэм предоставлял Джейми информацию, которая поможет удержать ее на попечении. В обмен Сэм получил доступ к ней и ее деньгам. Теперь Бритни кажется, что Сэм все время лгал", - сообщил источник.



Хотя круг поп-звезды был ограничен ее танцорами и другими людьми, участвовавшими в ее карьере, Сэма приняли в семью певицы. Он составлял ей компанию на каникулах и семейных прогулках.



Отношения с Бритни принесли иранцу множество бонусов. К примеру, его актерская карьера пошла вверх, хотя к роману со Спирс он сыграл лишь эпизодическую роль в видео Fifth Harmony.



Что касается Спирс, то ее брак с Сэмом с самого начала был обречен. По словам источника, "несчастье" Бритни действительно побудило ее отказаться от брака "за несколько месяцев" до того, как Сэм официально подал на развод.