



Рита Ора впервые показала фото со своей свадьбы

Певица Рита Ора и кинорежиссер Тайка Вайтити, которые тайно поженились год назад, впервые рассказали о своей свадьбе и показали фотографии с торжеств, сообщает Vogue.



Сообщается, что предложение руки и сердца сделала сама артистка во время отпуска в Палм-Спрингсе летом 2022 года. В свою очередь ее избранник сразу согласился, и через несколько недель они поженились.



Скромная церемония бракосочетания, на которой присутствовало восемь гостей, состоялась в Лос-Анджелесе.



На тайной церемонии, которая была придумана и спланирована всего за две недели, невеста надела платье Tom Ford и драгоценности Lorraine Schwartz.



"Том Форд - один из моих любимых дизайнеров всех времен и любимых людей в целом. Теперь он один из моих близких друзей, и я его обожаю и восхищаюсь им. Выйти замуж в его платье было мечтой", - сказала певица, добавив, что не заказывала платье специально, а просто пошла в магазин и купила его вместе с фатой.



После церемонии Рита и Тайка отправились в дом своего друга, музыкального продюсера Гая Осири на званый ужин.



"Он был так любезен, что принял нас в последнюю минуту", - говорит Рита, вспоминая, что потом, как неожиданный свадебный подарок от друга появился певец в роли Элвиса Пресли, спевшего им серенаду. Затем гости танцевали всю ночь под плейлист, сложенный женихом и невестой.



