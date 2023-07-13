



Риск тепловых ударов: Минздрав призывает к осторожности из-за экстремальной жары

В связи с экстремальной жарой, которая ожидается на этой неделе, Минздрав рекомендует быть внимательными и не допускать теплового удара.

Министерство здравоохранения уточняет, что, согласно сообщению Гидрометслужбы, с сегодняшнего дня ожидается экстремальная тепловая нагрузка из-за более жаркой, чем обычно, погоды.



Минздрав призывает население, а особенно пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями быть осторожными и по возможности избегать воздействия тепла и солнца. Важно также не допускать излишних физических нагрузок, соблюдать осторожность, пить много воды и находиться, по возможности, в кондиционируемых местах.



“При тепловой нагрузке возможно развитие теплового удара, который возникает от неспособности организма охладиться в жаркой среде. Риск развития теплового удара выше у пожилых людей, у детей в возрасте от 0 до 4 лет, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у людей, страдающих ожирением, у пациентов с другими хроническими заболеваниями, у пациентов, принимающих определенные лекарства, а также при острых заболеваниях или обезвоживании”, – подчеркивает министерство.



Рекомендуется при появлении таких признаков, как температура тела выше 39,5 градусов Цельсия, покраснение, горячая и сухая кожа без потоотделения, учащенный пульс, сильная головная боль и/или ощущение “пульсации” в голове, головокружение, тошнота, спутанность или потеря сознания немедленно обратиться за медицинской помощью.



До прибытия помощи нужно оставаться в прохладном и затененном месте и позаботиться об охлаждении тела.



Самое главное: при тепловом ударе – пострадавшему нельзя давать пить! Медицинская бригада будет вводить жидкости через вену.



Подробную информацию можно найти на сайте Минздрава.



