



Ришон ле-Цион одержал победу в конкурсе организации "За красивый город"

Этот конкурс ежегодно проводят МВД и Центры местного и регионального самоуправления. Победа в нем в очередной раз свидетельствует о плодотворной

работе муниципалитета Ришон ле-Циона в области экологии и функциональной организации общественного пространства.



О том, что город удостоен высшей награды конкурса – пяти звезд за красоту – стало известно во вторник, 14 декабря. Ришон ле-Цион уже получал подобную награду в 2019 году.







Основная цель конкурса – обратить внимание на важность сохранения окружающей среды.



В период конкурса его судьи совершали открытые и скрытые рейды по городу для оценки различных параметров, таких как чистота, состояние общественных

территорий, объектов общественного пользования и т.д.



Экологические проекты Ришон ле-Циона являются неотъемлемой составляющей концепции развития города, которую реализует мэр Раз Кинстлих. Задача состоит в том, чтобы, развивая инфраструктуру, строительство, услуги и общественный транспорт, сохранять город чистым, поддерживать и расширять деятельность по защите окружающей среды.



Это далеко не первый конкурс в области экологии, в котором Ришон ле-Цион одержал победу. Город находится в авангарде борьбы за сохранение качества окружающей среды, и недавно также был награжден в конкурсе «Green-Ten» за выдающиеся достижения в этой области.



Муниципалитет ведет несколько уникальных эко-проектов, например по сохранению старых деревьев и зданий, по использованию сточных вод для орошения скверов, движение «Зеленая молодежь» - первое экологическое молодежное движение в Израиле и многое другое.



Мэр города Раз Кинстлих комментирует победу: «Экология и защита окружающей среды всегда были для нас приоритетом. Сейчас город ускоренно развивается, но при этом мы постоянно придерживаемся «зеленых стандартов» в строительстве и не пренебрегаем правилами экологического планирования, чтобы это развитие было не в ущерб окружающей среде. Для сохранения баланса мы приобретаем территории, которые нуждаются в охране и превращаем их в заповедники, восстанавливаем территории, ранее использовавшиеся под свалки».