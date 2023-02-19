



Ричард Гир во время поездки в Мексику попал в больницу с пневмонией





Голливудский актер Ричард Гир был доставлен в больницу в Мексике после того, как заболел пневмонией во время отпуска по случаю дня рождения своей жены Алехандры Сильвы.



TMZ сообщил, что 73-летний актер выздоравливает после того, как заболел пневмонией во время отпуска с семьей. Издание сообщило, что перед поездкой у Ричарда развился “сильный кашель”, который усилился во время его пребывания за границей, из-за чего актер был вынужден обратиться за медицинской помощью.



В больнице у Ричарда диагностировали пневмонию и положили в стационар. Благодаря терапии самочувствие актера заметно улучшилось.



Во время отпуска Алехандра оставалась активной в Instagram, и буквально пару дней назад она опубликовала милый снимок себя и своих детей на пляже. Она подписала снимок: “Спасибо всем за поздравления с днем ​​​​рождения. После почти 3 недель, когда все в нашей семье сегодня болели, наконец, я чувствую себя намного лучше! Спасибо за всю любовь”.