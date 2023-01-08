



Ричард Брэнсон ночью обнаружил на кухне босого Маска с ребенком на руках





Ричард Брэнсон рассказал странную историю о том, как он нашел Илона Маска на кухне своего дома в Нью-Мексико посреди ночи перед своим первым космическим полетом.



В интервью на этих выходных Брэнсон сообщил, что владелец Tesla был босиком, держал на руках своего спящего ребенка, и пришел пожелать ему удачи в его миссии Virgin Galactic по доставке первых пассажиров в космос.



Бизнесмен спустился вниз, чтобы выпить чашку кофе, и обнаружил, что “Илон решил нас удивить”.



“Он, на самом деле, спит не ночью, а днем. Мы заварили чай и сели на улице под звездами. Я думаю, это было около 2:30 ночи”, – рассказал Брэнсон. Судя по всему, его впустил кто-то из членов семьи.



Позднее Маск присоединился к Брэнсону в соседнем космодроме Нью-Мексико.



Как сообщает The Sunday Times Magazine, Брэнсон впервые встретился с Маском на свадьбе Ларри Пейджа, миллиардера, соучредителя Google и их общего друга.