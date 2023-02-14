



Рианне не заплатят за выступление в перерыве Суперкубка

Рианна не заработала ни цента на своем сенсационном выступлении в перерыве Суперкубка. Однако это привело к одному важному объявлению - она беременна вторым ребенком.



После нескольких лет отказа от выступления на культовом спортивном мероприятии, певица наконец-то согласилась принять участие в нем и зажгла социальные сети удивительным выступлением в воскресенье, в котором не было ни одного гостя.



Хотя вы можете подумать, что Суперкубок - самая большая сцена в мире, за которой наблюдают около 200 миллионов человек, будет требовать огромной платы, это не так. Это очень прибыльное мероприятие, но не для исполнителей. 34-летняя Рианна не получит ни копейки за свой сет, что является обычной практикой.



В значительной степени это объясняется тем, что артисты выступают перед самой большой аудиторией, которую они, скорее всего, когда-либо имели, что, несомненно, приведет к рекордным продажам пластинок и дальнейшим возможностям заработать деньги.



Обладательница Грэмми сказала, что дважды думала о выступлении на Суперкубке, но в итоге материнство вдохновило ее на это, сообщает THR.



"Когда ты становишься мамой, происходит нечто такое, что ты чувствуешь, что можешь взять на себя весь мир - ты можешь сделать все, - добавила она. - А Суперкубок - это одна из самых больших сцен в мире, поэтому, как бы страшно это ни было... есть что-то волнующее в этом вызове".



"Важно, чтобы мой сын видел это", - подчеркнула Рианна.



