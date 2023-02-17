



Рианна впервые показала лицо сына в съемках для Vogue

Не успела сеть оправиться от первого за пять лет живого выступления Рианны, как она снова на всех страницах мировой прессы. Все потому, что вместе с партнером и сыном стала героиней мартовского номера British Vogue.



На обложке Рианна появилась в черном платье Chanel со смелым разрезом с завязкой на бедре и английским проемом с камнями. В кадре она шла босиком по побережью океана, держа за руку любимого ASAP Rocky, который шагал сзади в кожаном костюме с сыном на руках. Это первый случай, когда певица показала лицо малыша.



Авторами обложки для British Vogue стал дуэт фэшн-фотографов Инес ван Ламсверде и Винуд Матадин.



Похоже, для Vogue звездная пара и их сын, имя которого держат в секрете, снялись уже после того, как Рианна узнала о второй беременности. На это артистка намекнула в инстаграм-сообщения, где собрала серию фото с малышом от ASAP Rocky.“Мой сын так хорош! Насколько сумасшедшими были оба моих детей на этих фотографиях, а мама и не подозревала”, – написала Рианна.В интервью она призналась, что у девятимесячного сына сильнее связь с отцом, чем с ней."Я просто сижу в стороне, когда они вместе. Я буквально девушка, которая пытается попасть в мужской клуб и ждет своей очереди. Он одержим своим отцом. А я говорю: "Разве я не родила тебя? Что происходит?", – поделилась Рианна.