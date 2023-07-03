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Рианна установила новый музыкальный рекорд
03.07.2023 19:33 Ирина Демьянова

Рианна установила новый музыкальный рекорд

Барбадосская певица Рианна установила очередной рекорд в своей музыкальной карьере. Об этом пишет Daily Mail.
 
В частности, у Spotify десять ее песен достигли одного миллиарда прослушиваний несмотря на то, что она не выпустила ни одного нового студийного альбома за семь с половиной лет.
 
В наработке певицы девять Grammy, 13 наград American Music Awards, 12 наград Billboard Music Awards. В дополнение ко всем своим наградам Рианна также является обладательницей шести мировых рекордов Гиннесса.
 

 

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