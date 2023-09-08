



Рианна с мужем выбрали необычное имя для своего второго сына

Через месяц после рождения второго сына Рианны и A$AP Rocky стало известно его необычное имя. Об этом сообщает The Blast.



Звездная пара назвала своего сына Риот Роуз Майерс. Такой выбор имени для малыша может быть отсылкой к песне A$AP Riot, вышедшей в начале этого год.



Согласно свидетельству о рождении, полученному изданием, Риот родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.



Пара решила сохранить свою традицию в выборе имени, начинающегося на букву “Р”, после того, как назвала своего первого сына, родившегося в мае 2022 года, RZA Ательстан Майерс.