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Рианна с мужем выбрали необычное имя для своего второго сына
08.09.2023 11:26 Наталья Богинская

Рианна с мужем выбрали необычное имя для своего второго сына

Через месяц после рождения второго сына Рианны и A$AP Rocky стало известно его необычное имя. Об этом сообщает The Blast.

Звездная пара назвала своего сына Риот Роуз Майерс.  Такой выбор имени для малыша может быть отсылкой к песне A$AP Riot, вышедшей в начале этого год. 

Согласно свидетельству о рождении, полученному изданием, Риот родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе  в 7:41 утра.

Пара решила сохранить свою традицию в выборе имени, начинающегося на букву “Р”, после того, как назвала своего первого сына, родившегося в мае 2022 года, RZA Ательстан Майерс.  

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