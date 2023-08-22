



Рианна родила второго ребенка: СМИ узнали детали

Рианна родила второго ребенка от своего 34-летнего партнера A$AP Rocky, сообщает Daily Mail.



35-летняя певица родила сына 3 августа в Лос-Анджелесе, по данным TMZ . Она еще не прокомментировала информацию.



Издание отметило, что, хотя полное имя ребенка неизвестно, но оно начинается на букву Р.



У пары уже есть сын по имени РЗА Ательстон, который родился в мае 2022 года.



В последний раз Рианну видели на публике в конце июля, когда она ужинала с Рокки в своем любимом итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, штат Калифорния.



Рианна объявила о своей второй беременности, когда появилась на шоу в перерыве между таймами Суперкубка в феврале 2023 года с явными признаками беременности.



