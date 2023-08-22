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Рианна родила второго ребенка: СМИ узнали детали
22.08.2023 09:09 Ирина Демьянова

Рианна родила второго ребенка: СМИ узнали детали

Рианна родила второго ребенка от своего 34-летнего партнера A$AP Rocky, сообщает Daily Mail.

35-летняя певица родила сына 3 августа в Лос-Анджелесе, по данным TMZ . Она еще не прокомментировала информацию.  

Издание отметило, что, хотя полное имя ребенка неизвестно, но оно начинается на букву Р.

У пары уже есть сын по имени РЗА Ательстон, который родился в мае 2022 года.

В последний раз Рианну видели на публике в конце июля, когда она ужинала с Рокки в своем любимом итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, штат Калифорния. 

Рианна объявила о своей второй беременности, когда появилась на шоу в перерыве между таймами Суперкубка в феврале 2023 года с явными признаками беременности.

 

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