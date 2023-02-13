



Рианна объявила, что снова станет мамой на первом за 5 лет выступлении – видео

Рианна не выходила на сцену почти 5 лет. После долгой паузы она появилась на Супербоул-2023, выступив там как приглашенная певица. Рианна приняла участие в Halftime Show, представ перед многотысячной публикой в ярко-красном наряде. Артистка была одета в комбинезон, надетый поверх боди и бандо.



Появившись на сцене, певица расстегнула молнию и демонстративно погладила округлый живот, намекнув на вторую беременность. Впоследствии представители Рианны подтвердили, что знаменитость действительно во второй раз станет мамой.



На кубке Рианна исполнила самые известные и популярные хиты – от BBHMM и Wild Thoughts до Umbrella и Diamonds. Артистка не выполняла сложных хореографических трюков по понятным причинам, однако всего за несколько часов видео ее выступления собрало почти миллион просмотров.

Любимый Рианны и отец ее детей A$AP Rocky также был на Супербоуле. Он поддерживал избранницу и выглядел слегка взволнованно. Рианна познакомилась с A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, в начале 2020 года. Знаменитости не афишировали свои отношения и вели себя довольно сдержанно, когда попадали в объективы папарацци. В начале лета 2021 рэпер подтвердил их роман.О первой беременности певицы стало известно 31 января 2022 года. 13 мая у A$AP Rocky и Рианны родился первенец. Звезды принципиально не разглашают никаких деталей, известно лишь то, что они воспитывают мальчика.