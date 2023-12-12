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РФ отбирает у Ротару виллу в Ялте из-за ее поддержки Украины | Фото: tripadvisor.ru
12.12.2023 11:26 Mignews

РФ отбирает у Ротару виллу в Ялте из-за ее поддержки Украины

Российская Федерация приняла решение отобрать у любимицы миллионов, популярной певицы Софии Ротару виллу в Ялте. Причина – звезда поддержала Украину во время полномасштабного вторжения РФ. 

Легендарная исполнительница песни "Червона рута" вызвала негодование российской общественности своей открыткой в День Святого Николая и День ВСУ, на которой Николай Чудотворец сидит на коленях украинского бойца и благодарит его. 

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В ответ "горсовет Крыма" принял решение национализировать резиденцию певицы – "Виллу София", которая расположена на Ялтинской набережной.

Как сообщает российский Telegram-канал Mash, крымская антитеррористическая комиссия ведет подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару в Ялте, и уже начали собирать доказательства её спонсирования ВСУ. 

"Теперь на ближайших заседаниях комиссии действо (публикация открытки – ред.) будет изучено", – пишет паблик.

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