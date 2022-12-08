Новости » Life Style
РФ освободила американскую баскетболистку в обмен на торговца оружием
08.12.2022 18:52 Алина Груднева

РФ освободила американскую баскетболистку в обмен на торговца оружием

Россия освободила американскую баскетболистку в обмен на торговца оружием Виктора Бута.

 
Бриттни Грайнер осудили в РФ за контрабанду наркотиков.
 
Обмен осужденными состоялся в аэропорту Абу-Даби. 
 
"Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - сообщил президент США Джо Байден. 
 
По его словам, Америка продолжит добиваться возвращения осужденного в России бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы