РФ освободила американскую баскетболистку в обмен на торговца оружием
Россия освободила американскую баскетболистку в обмен на торговца оружием Виктора Бута.
Бриттни Грайнер осудили в РФ за контрабанду наркотиков.
Обмен осужденными состоялся в аэропорту Абу-Даби.
"Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - сообщил президент США Джо Байден.
По его словам, Америка продолжит добиваться возвращения осужденного в России бывшего морского пехотинца Пола Уилана.