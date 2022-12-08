



РФ освободила американскую баскетболистку в обмен на торговца оружием

Россия освободила американскую баскетболистку в обмен на торговца оружием Виктора Бута.

Бриттни Грайнер осудили в РФ за контрабанду наркотиков.

Обмен осужденными состоялся в аэропорту Абу-Даби.

"Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - сообщил президент США Джо Байден.

По его словам, Америка продолжит добиваться возвращения осужденного в России бывшего морского пехотинца Пола Уилана.