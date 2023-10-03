РФ обвиняет главу разведки Украины в терроризме
Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение четырем высшим военным руководителям Украины в организации и совершении террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Обвинения были предъявлены следующим лицам:
1. Кириллу Буданову, главе Главного управления разведки Минобороны Украины.
2. Николаю Олещуку, командующему Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.
3. Алексею Неижпапе, командующему Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины.
4. Сергею Бурденюку, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Военно-воздушных сил Украины.
СК утверждает, что имеются достаточные доказательства причастности указанных лиц к организации и проведению более 100 воздушных ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. Целью этих атак были территории Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, а также регионы Ростовской, Белгородской, Брянской областей и другие регионы РФ.
Кроме того, следствие установило, что Буданов, Олещук, Неижпапа и Бурденюк также привлекали к совершению преступлений своих подчиненных военнослужащих. В ближайшем будущем планируется объявить обвиняемых в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.