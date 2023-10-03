



РФ обвиняет главу разведки Украины в терроризме

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение четырем высшим военным руководителям Украины в организации и совершении террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Обвинения были предъявлены следующим лицам:



1. Кириллу Буданову, главе Главного управления разведки Минобороны Украины.

2. Николаю Олещуку, командующему Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

3. Алексею Неижпапе, командующему Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины.

4. Сергею Бурденюку, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Военно-воздушных сил Украины.



СК утверждает, что имеются достаточные доказательства причастности указанных лиц к организации и проведению более 100 воздушных ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. Целью этих атак были территории Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, а также регионы Ростовской, Белгородской, Брянской областей и другие регионы РФ.



Кроме того, следствие установило, что Буданов, Олещук, Неижпапа и Бурденюк также привлекали к совершению преступлений своих подчиненных военнослужащих. В ближайшем будущем планируется объявить обвиняемых в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.