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РФ хочет "национализировать" виллу Софии Ротару в Ялте
07.02.2024 19:33 Алина Груднева

РФ хочет "национализировать" виллу Софии Ротару в Ялте

Россия хочет "национализировать" виллу украинской певицы Софии Ротару в Ялте.

По данным SHOT, здание собираются отдать к лету под Дворец бракосочетания.

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Также Ротару хотят лишить звания "Почетный гражданин Ялты". В городе ожидают принятия законопроекта о конфискации за "фейки" о российской армии.

Уточняется, что виллу Ротару арендовала в 1991 году на 20 лет. В 2005 года артистка добилась передачи здания в ее собственность.

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