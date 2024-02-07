



РФ хочет "национализировать" виллу Софии Ротару в Ялте

Россия хочет "национализировать" виллу украинской певицы Софии Ротару в Ялте.



По данным SHOT, здание собираются отдать к лету под Дворец бракосочетания.



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Также Ротару хотят лишить звания "Почетный гражданин Ялты". В городе ожидают принятия законопроекта о конфискации за "фейки" о российской армии.



Уточняется, что виллу Ротару арендовала в 1991 году на 20 лет. В 2005 года артистка добилась передачи здания в ее собственность.