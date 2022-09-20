



Результаты утечки GTA VI: акции компании Take-Two дешевеют

Утечка данных о разработке GTA VI сильно ударила по акциям компании Take-Two, частью которой является разработчик игры RockStar Games.



"Мы крайне расстроены, что детали нашей будущей игры стали вам известны именно таким образом", - говорится в заявлении компании в понедельник.



Аналитики считают, что "слив" также негативно отразится на продажах новой части франшизы.



"Это провал с точки зрения пиара и болезненное для компании событие, и возможно, из-за него сдвинется дата релиза, - цитирует аналитиков CNBC. - Но судя по тому, что мы увидели, разработка игры продвинулась дальше, чем многие ожидали, и впечатления от игры или её продажи не пострадают".

