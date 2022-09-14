



Резкий рост преступлений по финансированию терроризма в 2021 году - отчет

В отчете государственного агентства, опубликованном в среду, отмечается резкое увеличение финансовых преступлений, связанных с организованной преступностью и финансированием терроризма, в 2021 году по сравнению с показателями предыдущего года.



По данным Управления по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Израиля, которое действует при Министерстве юстиции, доля организованной преступности во всех финансовых преступлениях выросла с 6,8% в 2020 году до 19% в 2021 году.



В последние годы серьезной проблемой стала организованная преступность в арабском секторе. Нехватка финансовых услуг для многих израильтян-арабов привела к тому, что преступные организации заняли вакуум и стали предлагать ссуды на черном рынке и другие услуги арабским гражданам, генерируя средства для этих групп и способствуя их растущему влиянию и росту насилия.



Кроме того, в отчете говорится, что доля финансирования терроризма в финансовых преступлениях в Израиле также выросла с 9% в 2020 году до 14,6% в 2021 году.



Мошенничество, обман и контрафакция составляли наибольшую часть финансовых преступлений в 2021 году (23%), в то время как налоговые преступления (11,2%), взяточничество и коррупция (8,7%) и торговля наркотиками (4%) были другими основными сферами таких преступлений. .



Эти преступления были совершены с помощью различных механизмов, в первую очередь международных финансовых операций (18,7%), расчетов наличными (12,8%) и предоставления нелегальных финансовых услуг (12,3%).



В отчете освещается несколько расследований, проведенных властями в различных областях финансовых преступлений в течение 2021 года, в том числе одно широкомасштабное расследование, проведенное в Израиле и на международном уровне в отношении организованной преступной группы.



Министр юстиции Гидеон Саар сказал, что преступная деятельность становится все более изощренной и что власть является "важным элементом в наших усилиях по разоблачению преступников и обнаружению активов и путей получения денег, которые они используют".