Резиденцию премьера Британии украсили в честь Дня Независимости Украины

Официальную резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит украсили в жёлто-синие цвета ко Дню Независимости Украины.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

На снимках присутствует мохнатый житель резиденции - кот Ларри.

Судя по кадрам, главный мышелов не очень доволен вниманием к своей персоне.

Downing Street is adorned with sunflowers, the national flower of Ukraine, on the eve of Ukraine’s Independence Day 🌻



The United Kingdom will continue to stand with our Ukrainian friends – now and in the future 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/yw9oodD5k5