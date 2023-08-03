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Резиденция последнего короля Сиама выставлена на продажу
03.08.2023 03:37 Ирина Демьянова

Резиденция последнего короля Сиама выставлена на продажу

Загородный комплекс, ранее принадлежавший королю Сиама, выставили на продажу за семь миллионов долларов. Об этом говорится на сервисе Savills.
 
Имение датируется 1419 годом. Оно когда-то была королевской резиденцией Праджадхипока, или Рамы VII, последнего абсолютного короля Сиама (ныне Таиланд), правившего с 1925 по 1935 год. Однако последние годы своей жизни он провел в Англии в изгнании.

Имение расположено в лесистом английском селе Бидденден. Это - бывший городок металлургической промышленности.
 
Недвижимость может похвастаться большим количеством старинных деталей, включая прихожую с оригинальной дубовой лестницей, а также современные удобства, включая бассейн с подогревом, огражден живой изгородью и теннисные корты.
 
Внутри есть семь спален, две с ванными комнатами, столовая с уголком, тренажерный зал с дубовым каркасом, несколько каминов и кухня из американского ореха.
 
 

Aerial Shot - Property for sale in Smarden Road, Biddenden, Ashford, Kent, TN27 8JT

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