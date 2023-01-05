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Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии
05.01.2023 21:34 Наталья Богинская

Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии

Советского и российского режиссера Никиту Михалкова в четверг, 5 января госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии из-за последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ.

Из-за резкого ухудшения состоянияМихалкова сначала госпитализировали в городскую клиническую больницу №67 – одна из ведущих многопрофильных клиник Москвы. Но позже реанимационная бригада перевезла режиссера в другое медицинское учреждение.

По информации СМИ, у Никиты Михалкова диагностировали пневмонию, вызванную инфицированием COVID-19.

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