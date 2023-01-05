



Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии

Советского и российского режиссера Никиту Михалкова в четверг, 5 января госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии из-за последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ.



Из-за резкого ухудшения состоянияМихалкова сначала госпитализировали в городскую клиническую больницу №67 – одна из ведущих многопрофильных клиник Москвы. Но позже реанимационная бригада перевезла режиссера в другое медицинское учреждение.



По информации СМИ, у Никиты Михалкова диагностировали пневмонию, вызванную инфицированием COVID-19.