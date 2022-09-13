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Режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии - СМИ
13.09.2022 17:19 Ольга Белозерова

Режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии - СМИ

Режиссер Жан-Люк Годар, о смерти которого стало известно сегодня, ушел из жизни при помощи эвтаназии.

Об этом пишет газета Libération со ссылкой на родственников режиссера.

"Он не был болен, он просто был истощен.  Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы оно стало известно", - рассказал один из родственников. 

Libération утверждает, что эту информацию подтвердил еще один человек, близкий к режиссеру.

Жена Жан-Люка Годара и его продюсеры заявили, что он "мирно скончался в своем доме в окружении своих близких" в Ролле, на берегу Женевского озера.

Как отмечается, к эвтаназии Годар прибегнул в Швейцарии, где процедура разрешена.

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