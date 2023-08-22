



Режиссер Ларс фон Триер выступил со скандальным обращением к Зеленскому

Знаменитый режиссер Ларс фон Триер выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своей публикации режиссер заявил, что истребители F-16, в которых сидели президент Украины и премьер-министр Дании, являются одной из самых страшных машин для убийств, которые существуют в современном мире.



Режиссер очень неоднозначно отреагировал на новость о том, что его страна предоставит Украине боевую авиацию и помогает с обучением пилотов ВСУ. Об этом он написал на своей странице в Instagram.



По его словам, нужно учитывать тот фактор, что жизни граждан Российской Федерации тоже важны. Такое обращение он оставил белым текстом на черном фоне.



При этом, адресовал он его сразу трем политикам - президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.



"Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха): "Жизни русских тоже важны!". С наилучшими пожеланиями, Ларс", - говорится в сообщении.



Больше никаких комментариев от него по этому поводу не прозвучало.





Как известно, Ларс фон Триер практически 40 лет своей жизни посвятил кинематографу. Среди одних из самых популярных работ режиссера следующие фильмы: "Нимфоманка", "Меланхолия", "Дом, который построил Джек".