



Революция: женщины в ЦАХАЛе смогут выбирать военную форму

После опроса, проведенного среди женщин-призывников относительно униформы, ЦАХАЛ объявил, что женщины-военнослужащие будут иметь возможность выбирать между двумя типами брюк.



Женщины смогут выбрать между брюками типа карго, подобные тем, которые носят мужчины, а также брюками с задними карманами, которые обычно носят женщины-солдаты.



Солдаты ВВС и ВМФ, которые носят бежевую форму, смогут выбрать брюки с передними карманами и рубашку с двумя карманами, либо брюки с двумя задними карманами и рубашкой с одним карманом.



Выбор будет доступен с августа 2023 года, после чего женщины-военнослужащие получат три комплекта униформы по своему выбору - униформу с задними карманами, боевую униформу или их комбинацию.



Женщины-солдаты, уже находящиеся на службе, также смогут выбирать тип формы.



Кроме этого, в ЦАХАЛе приняли решение улучшить обувь, которую выдают женщинам. Если проект пойдет по плану, что все женщины-солдаты получат пару улучшенной обуви уже в цикле набора в ноябре 2023 года.