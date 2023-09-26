



Ретро-имена, популярные в Британии в восьмидесятые годы, возвращаются

Компания BabyCentre опубликовала список популярных имен в 2023 году, и многие имена, популярные в 80-х годах прошлого века, вновь вернулись в этот список.



Имя Джон вошло в первую сотню, заняв 92-е место для мальчиков. Это имя, ранее популярное среди родителей поколения X, стало не единственным ретро-именем, популярным в этом году:. Сара также вошла в топ-100 для девочек как новое имя, заняв 58-е место в списке. Среди других ретро-имен, представленных в хит-параде, – Дэвид, Джеймс, Себастьян, Мария и Пенелопа. Имя Гарри, которое многие считали "вымершим", также собирается вернуться. Рост числа родителей, называющих своих мальчиков Гарри, можно проследить с 2022 года, когда это имя появилось в списке 100 самых популярных имен наряду с Отисом, Калебом, Теодором, Альби и Элоди.



Помимо возрождения ретро-имен, в списке самых популярных детских имен на 2023 г. был отмечен ряд других важных тенденций, включая имена, вдохновленные кино и телевидением и очаровательные природные имена.



Сара Редшоу, управляющий редактор BabyCentre, пояснила, что “поскольку после пандемии все больше людей работают в комфортных условиях дома, вдали от городских офисов, расцвели имена на природную тематику. Новые родители также переходят на имена, вдохновленные деревьями, - Уиллоу, занявшее 14-е место, и Газель, ставшее новым участником Топ-100 на 72-м месте".





