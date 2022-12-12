



Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии

Известного российского рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) оштрафовали за дискредитацию российской армии.



Сумму штрафа составила 45 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.



Ранее стало известно, что в отношении рэп-исполнителя завели административное дело из-за песни "Ойда", в которой правоохранительные органы увидели "публичные призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ".



