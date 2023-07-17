



Репатриация в Израиль резко сократилась на фоне судебной реформы

Согласно внутреннему документу Еврейского агентства, репатриация в Израиль резко сократилась в первые шесть месяцев 2023 года, пишет Ynet.



Падение репатриации в Израиль, особенно евреев из Северной Америки, Латинской Америки и Западной Европы, во многом совпало с объявлением министром юстиции Яривом Левиным своего плана по пересмотру судебной системы страны.



Согласно отчету, в котором данные о репатриаии классифицируются по странам и регионам, число прибывающих из Соединенного Королевства, сократилось на 40%, а из Италии — на 60%, как и во Франции, где зафиксирован самый резкий спад во всей Западной Европе (показатели репатриации составляют от 965 прибытий за первые шесть месяцев 2022 года до всего 393 в соответствующий период этого года). Между тем, аналогичное снижение на 40% было зафиксировано в числе репатриантов, прибывающих из Бельгии.



Однако репатриация из Германии выросла на 13%, в отличие от аналогичного снижения числа репатриантов из Нидерландов.



Алия из скандинавских стран увеличилась на 35% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Репатриация с Пиренейского полуострова также выросла, при этом в отчете отмечается рост числа олимов как из Испании, так и из Португалии. Между тем алия из Турции увеличилась на 45%.



Репатриация из Соединенных Штатов также испытала резкое падение на 33% по сравнению с прошлым годом, в то время как репатриация из Канады упала на 40%. За исключением двух упомянутых выше стран, репатриация из Северной Америки снизилась на 34%, из Южной Америки — на 35%, а из Океании — на 43%.



В то время как алия из Мексики и Колумбии выросла на 16% и 26% соответственно, в остальных странах Латинской Америки продолжилась тенденция к снижению: репатриация из Уругвая сократилась на 26%, Аргентины на 48%, Бразилии на 30%, Венесуэлы на 46%, Перу. 61% и Чили 40%.



Репатриация из России подскочила на треть, составив львиную долю прибывших в Израиль с начала года, когда 22 851 гражданин РФ предпочли сделать еврейское государство своим новым домом. Репатриация из Украины упала на ошеломляющие 88%.



В целом, не считая репатриантов из Эфиопии, прибывающих по специальным квотам, после заявления Левина число прибывающих в Израиль репатриантов сократилось на 20%. За последние полгода в Израиль прибыло всего 29 293 еврея по сравнению с 36 132 за соответствующий период прошлого года.

Министр алии и интеграции Офир Софер выразил сомнения по поводу увязки показателей медленной алии с реформой.



“Причины такого спада объяснить сложно. Очень легко прийти и сказать, что это связано с текущей ситуацией. Но этот процесс начался более полутора лет назад. Даже в 2022 году был спад, и это продолжится в 2023 году. Это тенденция к снижению. Ничего подобного мы не видели почти десять лет”, — сказал он Ynet.



Источники, имеющие дело с репатриацией, сообщили Ynet, что “количество репатриантов из определенного места в определенное время может быть вызвано множеством причин, включая как факторы выталкивания, которые могут варьироваться, так и причины, по которым потенциальные репатрианты остаются в странах их происхождения. Изменение экономических условий, жилье, занятость и многое другое в конечном итоге влияет на любое такое решение, которое в конечном итоге является индивидуальным”.



