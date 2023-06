Рэп-легенда Хьюстона скончался в возрасте 45 лет после падения на сцене

Легендарный хьюстонский рэпер Big Pokey скончался после того, как внезапно потерял сознание на сцене во время выступления в баре города Бомонт в субботу вечером. Ему было 45 лет, сообщает New York Post.



Драматические кадры с ночи концерта показывают, как Big Pokey задыхается в микрофон, когда читает рэп в баре Pour 09.

Затем он падает на спину, а потрясенные зрители смотрят на это.



Парамедики бросились на сцену и сделали искусственное дыхание, после чего рэпера доставили в ближайшую больницу.



Власти подтвердили, что он умер вскоре после инцидента.



Причина его смерти до сих пор не обнародована.



Big Pokey — настоящее имя Милтон Пауэлл — был известен в местном масштабе как один из основателей хьюстонской рэп-сцены с группой Screw Up Click.



Артист получил известность благодаря своему дебютному сольному альбому 1999 года “The Hardest Pit in the Litter”.



За эти годы он выпустил множество альбомов и совместных работ, последний из которых — его альбом 2021 года “Sensei”.