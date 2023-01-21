Рекордсмен: самая старая собака в мире отметила день рождения
Самая старая собака в мире по версии Книги рекордов Гиннеса, метис чихуахуа по кличке Спайк, отметила 23-й день рождения.
По данным The Mirror, песик получил сертификат.
Спайк отметил день рождения 7 декабря. Его нынешняя владелица Рита Кимбалл из города Камден, штат Огайо, подобрала собачку в августе 2009 года. Песик был в жутком состоянии. Он несколько дней сидел возле продуктового магазина, сотрудники которого подкармливали бедолагу объедками.
"У него была стерта вся шерсть на спине, на шее были кровавые раны от цепи или веревки, и, в целом, он выглядел довольно жутко", — вспомнила Кимбалл.
Meet Spike: The world’s oldest living dog!— WIS News 10 (@wis10) January 21, 2023
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Она и ее семья решили забрать чихуа к себе домой. Спайк сразу же почувствовал себя как дома. Сейчас собачка живет на ферме в компании лошадей, коров и кошек. Спайк просыпается в 7 утра и активно проводит время, несмотря на почтенный по собачьим меркам возраст.