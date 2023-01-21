



Рекордсмен: самая старая собака в мире отметила день рождения

Самая старая собака в мире по версии Книги рекордов Гиннеса, метис чихуахуа по кличке Спайк, отметила 23-й день рождения.



По данным The Mirror, песик получил сертификат.



Спайк отметил день рождения 7 декабря. Его нынешняя владелица Рита Кимбалл из города Камден, штат Огайо, подобрала собачку в августе 2009 года. Песик был в жутком состоянии. Он несколько дней сидел возле продуктового магазина, сотрудники которого подкармливали бедолагу объедками.



Meet Spike: The world’s oldest living dog!

https://t.co/JGBHU9EZDI — WIS News 10 (@wis10) January 21, 2023

"У него была стерта вся шерсть на спине, на шее были кровавые раны от цепи или веревки, и, в целом, он выглядел довольно жутко", — вспомнила Кимбалл.Она и ее семья решили забрать чихуа к себе домой. Спайк сразу же почувствовал себя как дома. Сейчас собачка живет на ферме в компании лошадей, коров и кошек. Спайк просыпается в 7 утра и активно проводит время, несмотря на почтенный по собачьим меркам возраст.