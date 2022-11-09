



Рекордные проигрыши в азартных играх: 5 лидирующих стран





Азартные игры – это индустрия, которая постоянно расширяется, и по всему миру открываются новые казино. Однако, здесь есть свои лидеры.



Австралия. Страна известна самыми высокими проигрышами в азартных играх на душу населения. Во многом это связано с невероятной популярностью азартных игр в стране, где находится более половины всех игровых автоматов в мире.



Соединенные Штаты. США занимают первое место в мире по проигрышам в азартных играх, которые разрешены в 33 штатах. Критерию “зависимости от азартных игр” соответствуют более 5,5 миллионов человек.



Финляндия. Статистика показывает, что страна занимает четвертое место в Европе по потерям от азартных игр на душу населения. В среднем финны проигрывают 515 долларов в год. По статистике, сотни тысяч финских граждан имеют проблемы с азартными играми.



Греция. Страна понесла одни из самых больших убытков от азартных игр за последние годы. Только в прошлом году греки потеряли 2,3 миллиарда долларов. В результате правительству пришлось приватизировать часть своих активов. Сюда входит контролируемая государством игорная компания OPAP. В августе прошлого года Греция продала 33% акций OPAP чешско-греческой группе Emma Delta.



Сингапур. Согласно статистике, сингапурцы теряют в среднем 725 долларов на человека в год из-за азартных игр. Опросы показали, что около 0,9% населения имеют игровую зависимость, при этом около 28 000 человек страдают от патологической формы зависимости от азартных игр.