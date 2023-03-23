



Рекордная международная миграция вызвала исторический рост населения Канады

Население Канады впервые в истории увеличилось более чем на миллион человек в 2022 году, почти полностью из-за притока иммигрантов и временных жителей, сообщает Статистическое управление Канады.



По данным статистического агентства, общая численность населения выросла на рекордные 1,05 млн человек до 39,57 млн ​​человек за двенадцать месяцев до 1 января 2023 года, и около 96% прироста пришлось на международную миграцию.



По данным агентства, это увеличение, которое помогло Канаде сохранить свою позицию самой быстрорастущей страны G7, означает прирост населения на 2,7%, и такие темпы приведут к удвоению населения примерно за 26 лет.



Канада зависит от иммиграции, которая стимулирует ее экономику и поддерживает стареющее население, и либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо резко увеличило иммиграцию с момента прихода к власти в 2015 году.



В Оттаве также действуют специальные схемы временного приема людей, пострадавших от таких кризисов, как война в Украине, нестабильность в Афганистане или недавние землетрясения в Турции и Сирии.



В 2022 году Канада приняла 437 180 иммигрантов, а число непостоянных жителей увеличилось на 607 782 человека. Обе цифры являются самыми высокими за всю историю наблюдений и отражают "более высокие иммиграционные цели и рекордный год для обработки иммиграционных заявлений", сообщает Statscan.



Агентство учитывает как постоянных, так и непостоянных жителей в дополнение к чистому количеству новых рождений при расчете численности населения.

В Канаде наблюдается тенденция к росту общей занятости с сентября, и статистическое агентство ранее заявляло, что непостоянные жители вносят заметный вклад в этот прирост.



По данным министерства иммиграции Канады, на иммиграцию приходится почти 100% прироста рабочей силы Канады, и к 2036 году иммигранты, по прогнозам, составят около 30% населения Канады по сравнению с 20,7% в 2011 году.



В соответствии с трехлетним планом, объявленным в ноябре, правительство Трюдо хочет продолжать увеличивать ежегодные иммиграционные цели с целью предоставления постоянного вида на жительство 465 000 человек в 2023 году и увеличения этой цели до 500 000 человек к 2025 году.

