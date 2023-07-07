



Рекорд жары на Земле держится третий день подряд

Средняя температура на Земле оставалась на рекордно высоком уровне в среду после двух дней, в течение которых на планете были достигнуты неофициальные рекорды. Это последний маркер в серии экстремальных ситуаций, вызванных изменением климата, сообщает AP.



Средняя глобальная температура достигла 17,18 градуса по Цельсию, согласно данным прибора Climate Reanalyzer Университета штата Мэн в США, который использует спутниковые данные и компьютерное моделирование для измерений. Это соответствовало рекорду, установленному во вторник - на уровне 17,18 градуса по Цельсию, и произошло после того, как в понедельник был установлен предыдущий рекорд на уровне 17,01 градуса по Цельсию.



Ученые в течение нескольких месяцев предупреждали, что в 2023 году может наблюдаться рекордная жара, поскольку антропогенное изменение климата, вызванное преимущественно сжиганием ископаемого топлива, такого как уголь, природный газ и нефть, согрело атмосферу. Они также отметили, что Ла-Нинья, естественное охлаждение океана, которое противодействовало этому потеплению, уступает место Эль-Ниньо, противоположному явлению, которое отмечается потеплением океанов. В этом году в Северной Атлантике наблюдалось рекордное тепло.



"Подобный отчет является еще одним доказательством широко поддерживаемого предположения, что глобальное потепление толкает нас в более жаркое будущее", - сказал климатолог из Стэнфордского университета Крис Филд, который не участвовал в расчетах.



Климатолог из Университета штата Мэн Шон Биркл, создатель Climate Reanalyzer, сказал, что ежедневные цифры неофициальные, но является полезным в понимании того, что происходит в мире с потеплением.



Хотя эти цифры не являются официальным правительственным отчетом, они показывают нам, где мы сейчас находимся, отмечает главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований США Сара Капник.

