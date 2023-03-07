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Рекорд Гиннесса: Американец посещал Диснейленд 2 995 дней подряд
07.03.2023 01:31 Наталья Богинская

Рекорд Гиннесса: Американец посещал Диснейленд 2 995 дней подряд

Американец Джефф Рейц посещал Диснейленд в Калифорнии каждый день в течение более чем восьми лет, с 2012 года до начала пандемии COVID-19.
50-летний калифорниец что вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, посетивший парк Диснейленд наибольшее количество дней подряд. Этот поклонник Микки и Дональда посещал парк развлечений Диснейленд в Анахайме, штат Калифорния, в течение 2 995 дней подряд. Это восемь лет, три месяца и тринадцать дней.

Все началось в 2012 году. После потери работы друзья предложили Джеффу годовой абонемент. Для него это был способ не хандрить и отвлечься от стресса, связанного с поиском работы.
 

"Я находился всего в двадцати или тридцати минутах ходьбы от парка. Поход туда позволял мне размять ноги, я мог поесть, повеселиться, а то, что я смеялся с другими людьми, обнимал Микки и Гуфи, все это позволяло мне зарядиться энергией", – говорит Джефф.

Рейц снова нашел работу, но решил продолжать ходить в парк каждый день, в зависимости от занятости, ведь парк был открыт 24 часа в сутки. Так мужчина даже стал настоящей знаменитостью. Восемь лет спустя эти ежедневные прогулки пришлось прекратить из-за пандемии COVID-19. 

"Парк был закрыт, вот и все. Мой счет дней подряд остановился", – признается Джефф. Но его это не огорчает, теперь Рейц посвящает себя другим занятиям, в частности, "подводному плаванию и пешим прогулкам".
 

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