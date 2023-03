Рекорд Гиннесса: Американец посещал Диснейленд 2 995 дней подряд

Американец Джефф Рейц посещал Диснейленд в Калифорнии каждый день в течение более чем восьми лет, с 2012 года до начала пандемии COVID-19.

50-летний калифорниец что вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, посетивший парк Диснейленд наибольшее количество дней подряд. Этот поклонник Микки и Дональда посещал парк развлечений Диснейленд в Анахайме, штат Калифорния, в течение 2 995 дней подряд. Это восемь лет, три месяца и тринадцать дней.



Все началось в 2012 году. После потери работы друзья предложили Джеффу годовой абонемент. Для него это был способ не хандрить и отвлечься от стресса, связанного с поиском работы.



