



Рекорд Гиннесса: Американец посещал Диснейленд 2 995 дней подряд

Американец Джефф Рейц посещал Диснейленд в Калифорнии каждый день в течение более чем восьми лет, с 2012 года до начала пандемии COVID-19.

50-летний калифорниец что вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, посетивший парк Диснейленд наибольшее количество дней подряд. Этот поклонник Микки и Дональда посещал парк развлечений Диснейленд в Анахайме, штат Калифорния, в течение 2 995 дней подряд. Это восемь лет, три месяца и тринадцать дней.



Все началось в 2012 году. После потери работы друзья предложили Джеффу годовой абонемент. Для него это был способ не хандрить и отвлечься от стресса, связанного с поиском работы.



California’s Jeff Reitz said he visited Disneyland every day between Jan. 1, 2012, and March 13, 2020. https://t.co/yWBu4QtuvU — The Washington Post (@washingtonpost) March 1, 2023

"Я находился всего в двадцати или тридцати минутах ходьбы от парка. Поход туда позволял мне размять ноги, я мог поесть, повеселиться, а то, что я смеялся с другими людьми, обнимал Микки и Гуфи, все это позволяло мне зарядиться энергией", – говорит Джефф.Рейц снова нашел работу, но решил продолжать ходить в парк каждый день, в зависимости от занятости, ведь парк был открыт 24 часа в сутки. Так мужчина даже стал настоящей знаменитостью. Восемь лет спустя эти ежедневные прогулки пришлось прекратить из-за пандемии COVID-19."Парк был закрыт, вот и все. Мой счет дней подряд остановился", – признается Джефф. Но его это не огорчает, теперь Рейц посвящает себя другим занятиям, в частности, "подводному плаванию и пешим прогулкам".