



Рекорд Гиннесса: 4-летний мальчик из ОАЭ стал самым молодым автором книги

Саид Рашед Альмхейри из Объединенных Арабских Эмиратов достиг невероятного достижения, став самым молодым автором книги в мире. Он опубликовал свою книгу "Слон Саид и медведь" в возрасте 4 лет и 218 дней, пишет UPI.



Рекорд был подтвержден, когда книга была продана в количестве 1 000 экземпляров.



Мальчик утверждает, что его сестра Альдхаби была его вдохновением при написании книги, которая рассказывает о доброте и дружбе. Альдхаби также является рекордсменкой Гиннесса как самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную книгу, а также самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную серию книг.



"Я сильно люблю свою сестру, и мне нравится все время играть с ней. Мы читаем, пишем, рисуем и делаем так много всего вместе. Я написал свою книгу, поскольку почувствовал, что у меня тоже может быть своя книга", — рассказал мальчик.



Под руководством матери и сестры Саид научился писать и вскоре начал придумывать оригинальные истории. Ему нравилось описывать героев своей книги, а также рисовать их.



"Рисовать было непросто, и белый медведь сначала выглядел страшным, но делать это всегда было весело", — сказал он.



Но больше всего ему понравилось читать свою историю вслух родителям и друзьям в школе.



