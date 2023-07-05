



Рекорд Гиннеса: у папы и дочки одни из самых широких языков в мире

Впервые титул самого широкого языка в мире (мужской) был присужден Амандипу Хиру (Великобритания) в 2004 году. Его язык в ширину был 7,6 см, что точно соответствует ширине стикера стандартного размера, сообщается на сайте Мировых рекордов Гиннеса.



Однако через год был обнаружен новый рекордсмен: австралиец по имени Джей Слут. Его язык оказался на 0,3 см длиннее, чем у Амандипа.



Рекорд Джея продержался несколько лет. В 2010 году он появился на телевизионном шоу талантов Lo Show Dei Record , где его язык снова был измерен как 7,9 см.



В 2013 году, просматривая книги в своей местной библиотеке, отец и дочь, Байрон и Эмили Шленкер (США), наткнулись на рекорд Джея в Книге рекордов Гиннеса 2012 года.



Измерив свой язык, Байрон понял, что он шире, чем у Джея. Затем медицинский работник точно измерил его язык шириной 8,3 см, подтвердив мировой рекорд официально.



Все заявители должны пройти измерение языка у медицинского работника, чтобы убедиться, что размер языка не вызван аллергией, травмой или инфекцией.

Год спустя язык Байрона снова измерили, и оказалось, что он составляет 8,57 см. Это почти на целый сантиметр шире, чем ширина iPhone 14 Pro Max.

По словам Эмили, язык ее отца вырос, потому что “он так много его показывает”.



Oна сказала: “Поскольку это мышца, она растягивается, когда вы ее тренируете, поэтому, поскольку он так сильно ее выпячивает, онa сталa на несколько миллиметров больше”.



В 2015 году Эмили, которая также обладала удивительно широким языком (7,33 см), была удостоена женской версии рекорда.



Несмотря на то, что она унаследовала гены своего отца, она изначально не хотела, чтобы ее признали рекордсменом.



“Сначала я действительно не хотела иметь с этим ничего общего”, — сказала она, но вскоре пришла к мысли стать обладательницей титула “рекордa Гиннеса” вместе со своим отцом.



Эмили было 14 лет, когда она получила свой рекорд. Сейчас ей 22 года, но у нее все еще самый широкий язык в мире (женский) .



Байрон же уступил свой титул в 2018 году 58-летнему Брайану Томпсону (США). Рекордный язык Брайана имеет ширину 8,88 см.



Помимо самых широких в мире языков, мы также следим за рекордом по самой большой окружности языка , который на данный момент принадлежит Данте Барнсу (США) - 12,19 см, что равно диаметру мячика для пинг-понга. В надутом состоянии его язык достигает высоты 4,2 см и ширины 4 см, что означает, что он почти идеально сферический.



“У меня не было настоящего врача, который сказал бы мне, что я могу делать или как это называется, но люди снимали видео о моем языке, и они говорили, что это называется макроглоссия, — сказал Данте. - Это просто похоже на мой язык. Я могу напрягать его, как любую другую мышцу, например, двигать пальцами или поднимать тяжести”.



Самый длинный язык среди мужчин у Ника Стоберла (США) - 10,1 см, а у Шанель Таппер (США) среди женщин - 9,75 см.







