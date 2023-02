Рекорд Гиннеса: Самая старая собака в ​​истории – видео

Когда три десятилетия назад в крошечной деревне в центральной Португалии родилась его собака, Леонелю Коште было всего восемь лет. Он и не подозревал, что его любимая Боби однажды будет признана самой старой собакой в ​​мире. Когда Боби, чистокровный Рафейру ду Алентежу, в прошлом году отпраздновал свое 30-летие, Коста знал, что он побил почти столетний рекорд австралийской пастушьей собаки, которая умерла в возрасте 29 лет и пяти месяцев в 1939 году.



Кошта связался с Книгой рекордов Гиннеса, подал все документы, и через год Боби официально назвали самой старой собакой в ​​истории.

По состоянию на 4 февраля Боби было 30 лет и 269 дней. Книга рекордов Гиннеса, объявившая об этом в четверг, назвала историю Боби “чудесной”.



Порода Боби обычно имеет ожидаемую продолжительность жизни от 12 до 14 лет, и Кошта объясняет долголетие любимого питомца рядом факторов, в том числе проживанием в спокойной сельской местности, отсутствием цепи или поводка и постоянным употреблением “человеческой пищи”.



“Конечно, наша любовь и привязанность на протяжении всей его жизни также помогли”, – сказал хозяин долгожителя.



Коста надеется, что Боби проживет еще много лет, и благодарен за то, что собака нанесла на карту книги рекордов Гиннеса деревню Конкейрос.

