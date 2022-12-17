



Рекорд Гиннеса: Геймер из Техаса собрал самую большую коллекцию игр

45-летний Антонио Ромеро Монтейро из Техаса побил мировой рекорд Гиннеса по самой большой коллекции видеоигр. Мужчина собрал 24 268 видеоигр, начиная с 1987 года.



Коллекция Монтейро оценивается в 2,1 миллиона долларов, сообщает Daily Mail. Мужчина настаивает, что он еще не закончил, и планирует развивать свое дорогое хобби.



Отмечается, что Монтейро является рекордсменом по самой большой коллекции игр Xbox, самой большой коллекции игр Sega, самой большой коллекции игр Nintendo и PlayStation и самой большой коллекции видеоигр в целом. Коллекция включает в себя широкий спектр игр, а также множество аксессуаров для различных консолей.