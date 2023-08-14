



Рекорд в книгу Гиннеса: Американка отрастила 30-сантиметровую бороду

В США жительница штата Мичиган, 38-летняя Эрин Ганикатт, отрастила 30-сантиметровую бороду, не принимая никаких гормонов или добавок.

Женщина установила новый мировой рекорд по самой длинной бороде среди женщин, сообщает сайт "Книги рекордов Гиннеса".



Эрин Ганикатт смогла отрастить самую длинную в мире бороду из-за синдрома поликистозных яичников. Он вызывает гормональный дисбаланс и может привести, в частности, к изменению менструального цикла, увеличению веса, бесплодию и чрезмерному росту волос.



Отрастив 30-сантиметровую бороду, Эрин побила предыдущий рекорд, который установила 75-летняя американка Вивиан Уилер, отрастив 25,5-сантиметровую бороду.



Борода у Эрин Ганикатт начала расти в подростковом возрасте после 13 лет.



"Во взрослом возрасте я брилась по меньшей мере три раза в день" , - рассказала женщина.



Когда американка потеряла часть зрения и "устала от бритья", она задумалась о том, чтобы отрастить бороду. В этом ее поддержала супруга Джен.

"Ношение масок в пандемию COVID-19 добавило мне самоуверенности в выходе на публику" , - добавила Эрин.

