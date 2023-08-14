Новости » Life Style
Рекорд в книгу Гиннеса: Американка отрастила 30-сантиметровую бороду
14.08.2023 00:32 Ирина Демьянова

Рекорд в книгу Гиннеса: Американка отрастила 30-сантиметровую бороду

В США жительница штата Мичиган, 38-летняя Эрин Ганикатт, отрастила 30-сантиметровую бороду, не принимая никаких гормонов или добавок.
Женщина установила новый мировой рекорд по самой длинной бороде среди женщин, сообщает сайт "Книги рекордов Гиннеса". 

Эрин Ганикатт смогла отрастить самую длинную в мире бороду из-за синдрома поликистозных яичников. Он вызывает гормональный дисбаланс и может привести, в частности, к изменению менструального цикла, увеличению веса, бесплодию и чрезмерному росту волос. 

Отрастив 30-сантиметровую бороду, Эрин побила предыдущий рекорд, который установила 75-летняя американка Вивиан Уилер, отрастив 25,5-сантиметровую бороду.  

Борода у Эрин Ганикатт начала расти в подростковом возрасте после 13 лет. 

"Во взрослом возрасте я брилась по меньшей мере три раза в день" , - рассказала женщина.

Когда американка потеряла часть зрения и "устала от бритья", она задумалась о том, чтобы отрастить бороду. В этом ее поддержала супруга Джен. 
"Ношение масок в пандемию COVID-19 добавило мне самоуверенности в выходе на публику" , - добавила Эрин. 
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы