Рекомендации Минздрава в связи с экстремальной жарой
Минздрав дал рекомендации в связи с экстремальной жарой, которая ожидается на этой неделе, согласно сообщению Гидрометслужбы, чтобы не допустить теплового удара.
Минздрав призывает население, а особенно пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями быть осторожными и максимально избегать воздействия тепла и солнца, физических нагрузок, в которых нет необходимости, а также соблюдать осторожность пить воду и как можно больше находиться в кондиционируемых помещениях.
Подробную информацию можно найти на сайте Минздрава:
https://www.gov.il/he/Departments/General/heat_injuries
Шира Соломон
пресс-секретарь Минздрава