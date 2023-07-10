



Рекомендации Минздрава в связи с экстремальной жарой

Минздрав дал рекомендации в связи с экстремальной жарой, которая ожидается на этой неделе, согласно сообщению Гидрометслужбы, чтобы не допустить теплового удара.



Минздрав призывает население, а особенно пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями быть осторожными и максимально избегать воздействия тепла и солнца, физических нагрузок, в которых нет необходимости, а также соблюдать осторожность пить воду и как можно больше находиться в кондиционируемых помещениях.



Подробную информацию можно найти на сайте Минздрава:

https://www.gov.il/he/Departments/General/heat_injuries





Шира Соломон

пресс-секретарь Минздрава

