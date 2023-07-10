\

Новости » Life Style
Рекомендации Минздрава в связи с экстремальной жарой
10.07.2023 20:01 MIGnews

Рекомендации Минздрава в связи с экстремальной жарой

Минздрав дал рекомендации в связи с экстремальной жарой, которая ожидается на этой неделе, согласно сообщению Гидрометслужбы, чтобы не допустить теплового удара.
 
Минздрав призывает население, а особенно пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями быть осторожными и максимально избегать воздействия тепла и солнца, физических нагрузок, в которых нет необходимости, а также соблюдать осторожность пить воду и как можно больше находиться в кондиционируемых помещениях.
 
Подробную информацию можно найти на сайте Минздрава:
https://www.gov.il/he/Departments/General/heat_injuries
 
 
Шира Соломон
пресс-секретарь Минздрава
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru