



Рейтинг: В Израиле самый доступный по стоимости, но нестабильный интернет

Базирующаяся в Нидерландах компания VPN-сервиса Surfshark назвала Израиль лучшей страной для пользования интернетом в 2022 году. В прошлом году Израиль занимал в этом рейтинге четвертое место.



Дания, прошлогодний лидер, переместилась на вторую строчку. Далее следуют Германия, Франция, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Япония, Великобритания и Южная Корея.



Израиль с большим отрывом лидирует в рейтинге стоимости интернет-услуг как доли от средней зарплаты, вдвое опережая по баллам занявшую второе место Армению. Далее в этом рейтинге идут Германия, Сингапур, Япония. Дороже всего подключаться к интернету с учетом местных доходов жителям Камеруна, Нигерии, Мали, Уганды и Кот-д'Ивуара.



При этом в рейтинге качества интернет-услуг Израиль только на 20-м месте – между Нидерландами и Финляндией, в основном из-за относительно низкой стабильности интернет-связи.



Что касается интернет-доступа к государственным услугам Израиль занимает только 33-ю строку, опустившись на три места по сравнению с прошлым годом.