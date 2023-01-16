



Рейтинг самых сильных паспортов в мире: на каком месте Израиль

Согласно отчету Henley Passport Index за 2023 год, в котором сила паспортов оценивается по нескольким факторам, в основном ориентированным на безвизовые поездки по всему миру. Израильские паспорта заняли 25-е место в мире.



Владельцы израильских паспортов могут путешествовать в 159 стран без оформления визы. Безвизовый режим подразумевает, что не нужно организовывать процесс подачи заявления до поездки между странами. При этом в некоторых странах требуется израильский паспорт, а в ряде других нужна подача заявления на визу по прибытии или электронная виза до прибытия.



Владельцы израильских паспортов могут путешествовать во многие страны без хлопот с получением визы, например, в большинство европейских стран, как внутри, так и за пределами Европейского Союза, а также в большую часть Латинской Америки и Карибского бассейна.



В Канаде для израильских паспортов потребуется электронная виза, как и в Шри-Ланке, популярном месте для путешественников из Израиля. Российская Федерация в настоящее время не требует получения визы, хотя в связи с сохраняющейся глобальной напряженностью это может измениться. Одной из немногих стран Ближнего Востока, которая разрешает безвизовый режим для израильтян, являются Объединенные Арабские Эмираты благодаря Соглашениям Авраама 2020 года.



Пятый год подряд Япония занимает первое место в рейтинге Henley Passport Index со своим самым надежным паспортом в мире с открытым доступом в 193 из 227 стран мира. Южная Корея и Сингапур следуют за ними с небольшим отрывом, оба делят второе место в рейтинге. Эти страны имеют безвизовый доступ или возможность получить визу по прибытии в 192 страны – всего на одну меньше, чем у Японии.



Германия и Испания делят третье место с безвизовым доступом в 190 государств по всему миру. Владельцы паспортов Великобритании и США остаются на 6-м и 7-м местах с доступом в 187 и 186 стран соответственно. Афганистан занимает последнее место в индексе Хенли, набрав всего 27 баллов. В конце списка оказались Ирак с безвизовым режимом в 29 стран и Сирия с 30 баллами.



“Граждане этих государств фактически лишены невероятно широких возможностей для экономической мобильности и роста”, – сообщает Международное управление воздушного транспорта IATA.