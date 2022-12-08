



Рейтинг "самых сильных" паспортов в мире: Израиль не вошел в ТОП-10

Arton Capital представила Global Passport Index, в который вошли "самые сильные" и желанные паспорта в мире.



Как сообщает "Калькалист", на первом месте в рейтинге расположились ОАЭ. С паспортом Эмиратов можно въехать в 180 стран без виз.



В первую десятку стран с самыми "сильными" паспортами вошли: ОАЭ, Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Австрия.



Как видно из рейтинга, Израиль не вошел в ТОП-10. Израильский паспорт "даркон" занял 18-ю позицию в глобальном рейтинге. Паспорт Еврейского Государства позволяет свободный въезд (без визы) в 105 стран.